Convocan una protesta en Eivissa en solidaridad con Maricarmen y para pedir la prórroga indefinida de los alquileres

Decenas de personas durante una concentración frente al ático de Chamberí tras el desahucio de Maricarmen. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas de Eivissa se concentrará este domingo en Eivissa para solidarizarse con Maricarmen, la anciana desahuciada en Madrid, y reclamar la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, entre otras cuestiones.

La convocatoria se enmarca en el conjunto de movilizaciones que se han convocado a nivel estatal y comenzará a las 18,00 horas en Vara de Rey, según ha concretado la organización sindical.

Igualmente, la concentración tratará de señalar la "violencia policial" que recibieron las voluntarias y activistas que intentaban detener pacíficamente el desahucio.

El sindicato ha apuntado que la "contundente respuesta social" ante el caso de Maricarmen ha empujado a los actores políticos a reaccionar y negociar el decreto de vivienda que se votará el próximo martes.

Entre las medidas, el Sindicato de Inquilinas de Eivissa ha reivindicado medidas estructurales para impedir los desahucios, una reforma de la ley de arrendamientos urbanos para regular los alquileres por temporada y por habitaciones, la congelación de los precios actuales del alquiler, la aprobación de prórrogas efectivas, y la renovación automática de todos los contratos, para que pasen a ser indefinidos.

Por estos motivos, el sindicato ha llamado a ocupar "masivamente las calles". "¿Cuántas Maricarmen más hacen falta para que los partidos de verdad reaccionen? ¿Cuántas Maricarmen más hacen falta para que los sindicatos laborales convoquen una huelga general?", han planteado.