Las cooperativas agroalimentarias de Baleares prevén pérdidas de hasta el 40% si persisten las altas temperaturas

Archivo - Un trabajador recoge uvas en el campo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de Baleares ha alertado que las altas temperaturas ya han provocado pérdidas de producción en las explotaciones agrarias del archipiélago y ha advertido que estas podrían alcanzar el 40% si persiste el actual episodio de calor.

Según ha informado la entidad en un comunicado, algunas explotaciones de tomate de Mallorca ya han perdido alrededor del 25% de la producción durante el mes de julio como consecuencia de las elevadas temperaturas.

En los cultivos hortícolas, los principales problemas aparecen cuando las temperaturas superan los 35 grados, ya que las flores se desprenden y el fruto no llega a formarse. A ello se suman las elevadas temperaturas nocturnas, que impiden que las plantas se recuperen adecuadamente del estrés térmico al mantenerse el termómetro por encima de los 25 grados durante la noche.

La entidad ha advertido que, cuando las olas de calor se suceden en periodos muy cortos, los daños pueden llegar a ser tan importantes que los agricultores se ven obligados a arrancar cultivos hortícolas enteros.

Las altas temperaturas también han favorecido la proliferación de hongos y plagas, cuya aparición se ve favorecida por el calor y la humedad del suelo derivada del riego. Los daños suelen hacerse visibles al final de la campaña o una vez iniciada la recolección. En una de las explotaciones analizadas, su repercusión ha alcanzado aproximadamente el 40% de la superficie de patata recolectada durante el mes de julio.

IMPACTO EN LA GANADERÍA

En las cooperativas ganaderas de leche de Menorca, la principal consecuencia de las altas temperaturas está siendo el estrés térmico del ganado. Los animales reducen el consumo de alimento y, en consecuencia, disminuye la producción de leche, al tiempo que aumenta el consumo de agua, lo que supone un coste adicional para las explotaciones.

Asimismo, en una cooperativa del sector ovino de Mallorca se ha registrado un incremento de alrededor del cinco por ciento en la mortalidad habitual de los animales de engorde como consecuencia del calor. Según ha explicado la entidad, las altas temperaturas reducen las horas de pastoreo, incrementan las necesidades de agua y afectan al bienestar y al rendimiento de los animales.