Cort aprueba el plan económico-financiero que remitirá a Hacienda tras incumplir la regla de gasto en 2025

Archivo - La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma elevará al pleno el plan económico-financiero para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto en 2026 y 2027, que después se remitirá al Ministerio de Hacienda.

Según ha señalado la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa celebrada después de la Junta de Gobierno, el incumplimiento de la regla de gasto en 2025 se debió a cuestiones "absolutamente coyunturales", como son la compra del edificio de Gesa y del Cine Metropolitan, así como a algunas rebajas fiscales.

Por ello, en cumplimiento de aquello que marca el Ministerio de Hacienda, el Consistorio ha hecho un análisis de la situación y la proyección de cómo hay que afrontar esta situación durante los años 2026 y 2027, para asegurar que la regla de gasto estará contenida.

"Una vez analizada toda la situación y comprobar, también por el Ministerio, que hay equilibrio presupuestario y que se cumple todo exceptuando la regla de gasto de 2025, hemos preparado este plan", ha indicado la portavoz.

Celeste ha negado que haya una "intervención" por parte del Ministerio de Haciendo puesto que el Ayuntamiento "está demostrando que fue un tema coyuntural". "Habrá vigilancia, pero intervención no", ha subrayando.

En este sentido, la también regidora de Hacienda ha remarcado que el Ayuntamiento tiene estabilidad financiera y ha puesto en valor la labor del equipo técnico de su área.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado elevar al pleno una incorporación de remanente líquido de tesorería de 15,1 millones de euros, en los que hay una parte importante de operaciones pendientes de pago de 2025 y otra parte de la liquidez especial prevista para Emaya y la EMT.