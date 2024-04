Cort asegura que la remodelación de la plaza Juan Carlos I "ni siquiera es proyecto" y afea al PSOE querer "confundir"

PALMA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha respondido a las críticas del PSOE sobre un presunto proyecto de remodelación de la plaza Juan Carlos I, aclarando el Consistorio que "ni siquiera es un proyecto, es un anteproyecto que todavía tiene que pasar por diferentes trámites administrativos y burocráticos".

"No tiene sentido hablar de proyecto ahora, salvo que se quiera confundir y tergiversar la opinión de los ciudadanos", ha censurado el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, según un comunicado enviado por Cort.

El concejal se ha expresado así en referencia a las críticas que los socialistas de Palma han lanzado este jueves sobre lo que ellos sí han calificado de proyecto, pidiendo su retirada por "su enfoque superficial" y por estar "desvinculado de las prioridades ciudadanas".

Ante estas afirmaciones, Fidalgo ha explicado que en la Comisión del Centro Histórico que se reúne el próximo martes, un técnico municipal explicará las características principales de este anteproyecto.

"Una vez que esta comisión conozca los datos, se procederá a su desarrollo y posterior exposición pública antes de aprobarse definitivamente, por lo que no se descarta que se produzcan cambios en el anteproyecto inicial", ha matizado el regidor.

Del mismo modo, ha considerado "incomprensible que el PSOE haya lanzado esta acusación cuando no existe ni proyecto". Además, ha opinado que "desvirtúa la realidad cuando dice que el coste del mismo será de 1,7 millones de euros, porque hasta que no se sepa cómo va a quedar configurada definitivamente la plaza, no se conocerá el coste de remodelación de la misma".

CRÍTICAS DEL PSOE

Cabe recordar que el portavoz del PSOE de Palma, Xisco Ducrós, ha exigido este mismo jueves al equipo de gobierno "la retirada de este proyecto de remodelación de la plaza", que, según ha asegurado, cuenta con "una inversión de 1,7 millones que supone la eliminación del arbolado, el traslado de la parada de autobús de la EMT, la eliminación de la estación BiciPalma y se realiza sin pensar en la ciudadanía y sin prever espacios verdes o zonas infantiles".

Al respecto, el socialista ha considerado "habitual" una actuación de este tipo "por parte del equipo de gobierno, que no tiene en cuenta las necesidades de la ciudadanía y vuelve a cometer el mismo error de siempre".

"Para ellos solo existe el centro de palma, se olvidan de los barrios. Nos encontramos en una situación en la que las inversiones previstas en los barrios llevan un retraso considerable y no hay proyectos nuevos", ha censurado el portavoz del PSOE Palma.