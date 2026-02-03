Cort defiende la prohibición de nuevas viviendas turísticas pero señala que su efecto en el precio es un "factor menor"

Archivo - Unos turistas observan el paso de una manifestación contra la masificación en Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha manifestado que la prohibición de crear nuevas plazas turísticas en viviendas responde a una "determinación política" de que el decrecimiento sea "la única alternativa", aunque ha sostenido que su incidencia en el precio de los inmuebles podría ser un "factor menor".

Así lo ha indicado el teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, en la rueda de prensa ofrecida tras la Gerencia de Urbanismo, en la que se ha adoptado esta medida para restringir el aumento de este tipo de oferta turística.

De este modo, a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2023, se declarará a todo el término municipal de Palma como una zona "no apta" para la comercialización de nuevas estancias turísticas en viviendas, además de bloquear el traslado de las ya existentes.

Esta iniciativa ha contado con el voto afirmativo de todos los partidos políticos presentes en la gerencia a excepción de Vox que se ha abstenido. Posteriormente tendrá que recibir el visto bueno de la Junta de Gobierno y el Pleno municipal.

Actualmente, la ciudad de Palma cuenta con 4.473 plazas turísticas en viviendas distribuidas en 632 casas y había una previsión de crecimiento de otras 374 plazas, que quedarán eliminadas.