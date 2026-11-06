Cort destaca que las cuentas municipales del 2027 combinan la reducción de impuestos con una fuerte inversión en barrios

La regidora de Hacienda, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, comparece en el salón de plenos de Cort. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Hacienda, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha señalado que el presupuesto de la ciudad para 2027, que asciende a más de 670 millones de euros, combina la reducción de la presión fiscal con el refuerzo de los servicios públicos y el incremento de la inversión en los barrios.

El presupuesto de 2027, según un comunicado de Cort, contempla una inversión de 95 millones de euros, cinco millones más que en 2026, en un contexto en el que el endeudamiento municipal se ha reducido en los últimos años.

En este sentido, Celeste ha explicado que el endeudamiento consolidado del Consistorio ha pasado de 175,7 millones de euros en 2023 a 163,5 millones al cierre de 2025, mientras que la ratio de deuda viva se ha reducido del 38,2 al 31,1 por ciento. Al terminar 2026, se prevé que la deuda municipal se sitúe en los 167,9 millones de euros.

La regidora ha recordado que la reducción de la presión fiscal se ha materializado principalmente en impuestos como el IBI, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), la plusvalía y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

En el caso de la plusvalía, desde el 1 de enero de este año el tipo impositivo se sitúa en el 18 por ciento, frente al 25 por ciento que había llegado a alcanzar en 2022. Por su parte, en el ICIO se ha consolidado una deducción del 50 por ciento de las tasas abonadas por las licencias urbanísticas en el momento de liquidar el impuesto.

En cuando al área de Hacienda, Celeste ha sostenido que mantiene su estructura presupuestaria, aunque incorporará a más personas a través de una nueva jefatura de servicio y una jefatura de departamento, para reforzar la organización y la gestión administrativa. Además, el área de Patrimonio contará con una nueva incorporación de personal.

Según Celeste, cuando se aprueben los presupuestos, Cort impulsará la licitación de un contrato global de seguros para toda la institución municipal.

La iniciativa permitirá avanzar hacia un modelo centralizado que sustituya la contratación fragmentada de diferentes pólizas y coberturas que se realiza actualmente mediante contratos independientes, con el objetivo de disponer de una cobertura integral para el conjunto del Ayuntamiento y optimizar la gestión de estos servicios.

La regidora ha destacado que las cuentas de 2027 refuerzan las inversiones en recursos humanos, infraestructuras y seguridad ciudadana, así como la limpieza, la movilidad y la atención a las personas.