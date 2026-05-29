Cort destinará casi un centenar de policías locales al operativo especial en Playa de Palma por la temporada turística

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la presentación del dispositivo de seguridad en Playa de Palma para la temporada 2026. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha dado a conocer este viernes el dispositivo especial de seguridad de Playa de Palma con motivo de la temporada estival, que contará con unos 95 agentes más de la Policía Local.

El operativo está activo desde el 11 de mayo, permanecerá activo hasta el próximo 31 de octubre y presta cobertura desde las 10.00 horas hasta las 07.00 horas del día siguiente, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

"Este aumento de efectivos permitirá garantizar la convivencia y la tranquilidad tanto de los residentes como de los visitantes, además de ofrecer una cobertura más extensa y eficiente, con vigilancia prácticamente las 24 horas del día", ha explicado el alcalde.

Por el momento, el dispositivo está integrado por un total de 45 agentes de servicio ordinario destinados exclusivamente a la Playa de Palma, entre ellos cinco mandos policiales, distribuidos en diferentes turnos.

Martínez ha señalado que el operativo se reforzará durante las próximas semanas tanto en número de efectivos como en capacidad operativa, con el objetivo de "garantizar la seguridad, el civismo y la convivencia".

En este sentido, ha detallado que a partir del próximo 16 de junio se incorporarán otros 50 policías en prácticas procedentes de la convocatoria histórica de 170 nuevas plazas impulsada en 2025, por lo que en total el dispositivo contará con 95 efectivos destinados específicamente a esta zona a lo largo de la temporada.

"No se trata de refuerzos puntuales procedentes temporalmente de otras unidades, sino de agentes destinados específicamente a esta zona durante todo el dispositivo", ha concretado.

Asimismo, ha apuntado que esta fórmula permitirá consolidar equipos estables, con un conocimiento "mucho más directo" de la realidad de la Playa de Palma, de las zonas con más incidencias y de las necesidades de vecinos y empresarios. Todo ello, ha sostenido que se traduce en una respuesta "más rápida", una "mejor coordinación" y una "mayor eficacia policial", ha añadido.

El refuerzo de seguridad previsto se verá ampliado mediante servicios extraordinarios financiados a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que permitirán incrementar la presencia policial en cada turno de forma adicional al servicio ordinario.

En conjunto, el dispositivo contará con patrullas a pie, patrullas móviles y agentes de paisano, además del apoyo de unidades especializadas como la Unidad Motorizada, el GAP, la Unidad de Intervención Inmediata, la Policía Montada y la Patrulla Verde, así como dispositivos especiales coordinados con la Policía Nacional. Todo este operativo se coordinará además con la policía de barrio, la Unidad de Litoral y el resto de servicios ordinarios de la Policía Local en la zona.

"El objetivo es mantener una presencia policial permanente, con especial atención a conductas que afectan a la convivencia y a la imagen de Playa de Palma, como la venta ambulante ilegal, el consumo de alcohol en la vía pública, la seguridad vial, los ruidos y otras situaciones incívicas", ha remarcado.

En este sentido, ha destacado especialmente la importancia de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, que entró en vigor hace un año y que ha permitido actuar "con más contundencia" frente a las conductas incívicas y ha recordado que solo durante el pasado periodo estival se tramitaron cerca de 2.500 actas en Playa de Palma y s'Arenal.

Durante su intervención, el alcalde ha hecho referencia a la seguridad como "una de las grandes prioridades del equipo de gobierno" y ha recordado que el presupuesto destinado al área vuelve a ser "el más alto de la historia del Ayuntamiento de Palma por tercer año consecutivo".

CORT SOLICITARÁ OCHO MILLONES DE ITS PARA SEGURIDAD

Por otra parte, el alcalde ha avanzado que Cort volverá a presentar para la convocatoria 2026-2027 una nueva solicitud al ITS por valor de más de ocho millones de euros para reforzar la seguridad y la modernización policial en Playa de Palma.

"El Ayuntamiento tiene muy claro que el futuro de esta zona pasa por avanzar hacia un modelo más sostenible y, en este sentido, garantizar la seguridad y la convivencia es fundamental. Por ello, también es imprescindible modernizar los recursos materiales de la Policía Local", ha señalado el primer regidor de Cort.

Martínez ha explicado que la seguridad es "solo una parte" de un proyecto "mucho más amplio" de transformación integral de la zona y ha enmarcado este dispositivo especial de seguridad dentro del Plan Global de Actuación de Playa de Palma, impulsado como "instrumento clave para el reposicionamiento, la modernización y la recuperación integral de esta zona".

Cabe recordar que se trata de un plan "vivo, transversal y en constante evolución", articulado en cinco grandes ejes, como son la sostenibilidad, movilidad, equipamientos, vivienda y proyectos estratégicos, y seguridad y civismo, que contempla inversiones superiores a los 300 millones de euros con actuaciones a corto, medio y largo plazo.

Asimismo, el alcalde ha recordado la creación de un gran pulmón verde en los terrenos del antiguo Dino Golf, donde se desarrollará un parque de más de 35.000 metros cuadrados. El proyecto permitirá renaturalizar este espacio y reforzar su conexión con el parque del Llaüt, al crear un sistema continuo de zonas verdes y espacios destinados a la actividad física y la convivencia.

Además, esta actuación mejorará la conexión territorial entre la Playa de Palma y barrios y núcleos como Son Ferriol, Sant Jordi, sa Casa Blanca, es Pil·larí y s'Aranjassa, acercando el litoral a miles de residentes.