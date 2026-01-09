Cort finaliza los trabajos de mejora del asfalto en diferentes calles de los barrios de Son Fortesa Nord y Son Ferriol

Obras en la calle Marqués de Tenerife, de Palma - CORT

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha finalizado las actuaciones de mejora del asfalto en varias calles de los barrios de Son Fortesa Nord y Son Ferriol.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, por un lado, el servicio de Vialidad ha renovado el pavimento de la calle Romero de Torres, en Son Fortesa Nord, actuando sobre una superficie de 1.455 metros cuadrados con un presupuesto aproximado de 22.000 euros.

En el caso de Son Ferriol, las intervenciones se han llevado a cabo en las calles Marqués de Tenerife (5.955 metros cuadrados) y Plató (5.669 metros cuadrados), donde ha invertido 120.000 euros.