Cort habilita una pantalla gigante en Son Moix para que la afición argentina siga la final del Mundial

Aficionados de la Selección Argentina durante el partido de semifinales del Mundial de fútbol 2026 entre Argentina e Inglaterra. - A. Pérez Meca - Europa Press

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma habilitará este domingo una pantalla gigante en el aparcamiento de Son Moix para que la afición argentina pueda seguir la final del Mundial de fútbol entre España y la selección albiceleste.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el acceso al recinto será gratuito y las puertas abrirán a las 18.00 horas. Antes del encuentro, el ambiente estará amenizado por el DJ y speaker 'El Negro' González, que actuará hasta el inicio del partido, previsto para las 21.00 horas.

Asimismo, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) reforzará el servicio de autobuses tanto hacia Son Moix como hacia Son Fusteret para facilitar la llegada y la salida de los asistentes a ambos espacios habilitados para seguir la final.

En los dos recintos también se desplegará un dispositivo especial de seguridad. No estará permitido acceder con objetos punzantes, envases de cristal, bengalas, neveras, aerosoles, sillas plegables, bebidas alcohólicas, pelotas ni cualquier otro objeto que pueda ser lanzado.

La iniciativa se ha organizado en colaboración con el Consulado de la República Argentina en Baleares y la Embajada de la República Argentina en España.