Cort selecciona el proyecto para rehabilitar el edificio de Gesa y su entorno en el que invertirá más de 76 millones

Proyecto ganador del concurso de ideas para la rehabilitación del edificio de Gesa y sus alrededores. - EUROPA PRESS

PALMA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado el proyecto ganador del concurso de ideas para rehabilitar el edificio de Gesa y sus espacios aledaños en la fachada marítima, para el que destinará 76,5 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de algo más de dos años.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha dado a conocer este martes la propuesta seleccionada de la firma Cruz y Ortiz Arquitectos, que ahora tendrá que redactar el diseño definitivo de un espacio con una superficie de unos 30.000 metros cuadrados.

El complejo arquitectónico contempla la creación una nueva biblioteca, espacios culturales, el futuro Centro de Interpretación de la Energía, una oficina de atención ciudadana, aparcamientos, espacios públicos techados y zonas verdes, entre otros.

Martínez ha alegado que se trata de un "paso decisivo" de un proyecto para la transformación urbana del futuro de Palma al recuperar un edificio histórico que llevaba 15 años abandonado y un espacio "estratégico" de la fachada marítima.