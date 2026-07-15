Cort y sindicatos firman un nuevo convenio de la EMT con incrementos salariales por peligrosidad y calidad del trabajo

Cort y sindicatos firman un nuevo convenio de la EMT con incrementos por peligrosidad y calidad del trabajo - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma y los representantes sindicales de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han firmado este miércoles el nuevo convenio colectivo, que incorpora mejoras retributivas, actualiza las condiciones laborales y moderniza los procesos de contratación y promoción profesional.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, entre las principales novedades figuran complementos retributivos destinados a reconocer la especialización técnica, la calidad del trabajo y las condiciones de peligrosidad, con especial incidencia en el personal de mantenimiento.

Asimismo, el convenio actualiza las condiciones laborales del personal de las áreas de tráfico y circulación para adaptarlas a las nuevas funciones y responsabilidades que exige el actual modelo de servicio.

El acuerdo también moderniza los procesos de contratación y promoción profesional, adapta la regulación de la jubilación parcial y de los contratos de relevo a la normativa vigente e incorpora el reconocimiento de nuevas funciones derivadas de la evolución organizativa y tecnológica de la empresa.

El convenio, que tendrá vigencia durante el periodo 2026-2028, actualiza unas condiciones laborales que habían quedado desfasadas tras la transformación experimentada por la EMT en los últimos años.

Al acto de firma, celebrado este miércoles en Cort, han asistido el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el comité de empresa; representantes de las organizaciones sindicales USO, SATI, STEIB y UGT; así como un representante independiente de los trabajadores.

El alcalde ha destacado el amplio respaldo obtenido por el texto, aprobado por más del 93% de la plantilla en el referéndum celebrado el pasado 6 de julio, lo que, según ha afirmado, "dota de estabilidad a la empresa para afrontar los retos de los próximos años".

Martínez también ha puesto en valor el refuerzo de la plantilla de la EMT durante los tres últimos años, con la incorporación de 226 nuevos profesionales entre conductores, personal de taller, técnicos y personal administrativo.

Finalmente, ha agradecido el compromiso de toda la plantilla y ha reconocido la labor de los distintos colectivos profesionales que hacen posible el funcionamiento diario de este servicio esencial.