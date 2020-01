Cort traslada a Son Reus los tres perros de la Unidad Canina para poder garantizar su adopción

Publicado 31/01/2020 14:21:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha trasladado a Son Reus los tres perros de la Unidad Canina de la Policía Local, que en estos momentos están en el proceso de desafectación y revisión veterinaria, para poder garantizar su adopción.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma este viernes en una nota de prensa, la regidora de Seguridad Ciudadana, Joana Adrover, y el Intendente Jefe de la Policía de Palma, José Luis Carque, han visitado las instalaciones de Son Reus donde se encuentran los animales.

En este sentido, el Consistorio ha explicado que Adrover y Carque han comprobado las buenas condiciones en que se encuentran los canes, que han sido trasladados desde Son Toells, a la vez que han agradecido la buena acogida que han tenido por parte de los profesionales de Son Reus.

Asimismo, Cort ha señalado que hay policías locales interesados en la adopción. No obstante, ha comentado, los informes administrativos no permiten la entrega directa, como sí podría haberse hecho en caso de que fueran de un particular.

Cualquier ciudadano que lo desee, por tanto, se puede ofrecer a adoptar a los animales, que son un can de la raza labrador, un pastor alemán y una perra pastor belga que durante años han prestado servicio a la Policía de Palma. Según ha concluido el Ayuntamiento, a primera hora de la mañana ya había numerosas peticiones de adopción.