Cort traslada a vecinos de Cas Capiscol su intención de desalojar la antigua cárcel "con la mayor celeridad posible"

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, y la segunda teniente de alcalde, Lourdes Roca, en la reunión mantenida con vecinos de Cas Capiscol. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha comunicado a los vecinos de la barriada de Cas Capiscol que comparte su postura de resolver el desalojo de la antigua prisión "con la mayor celeridad posible", aunque ha matizado que la ley obliga a seguir procedimiento "garantista".

Estas son las ideas que ha transmitido el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, en una reunión que ha mantenido este miércoles con la comunidad educativa del CEIP Cas Capiscol, asociaciones vecinales y representantes de negocios de la zona.

En una nota de prensa, el Consistorio ha indicado que el encuentro ha servido para informar del avance de las actuaciones municipales en el marco del inicio del proceso de recuperación posesoria de la antigua prisión.

Además de Bonet, han asistido la segunda teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, y el director general de Gobierno Municipal, Albert Abad, que han tratado de detallar los pasos del procedimiento, resolver dudas y recoger las aportaciones de los asistentes, en línea con el compromiso municipal de mantener una comunicación "permanente durante todo el proceso".

En la reunión, Bonet ha explicado que la reciente activación de las actuaciones responde al incremento de incidentes registrados en el interior del recinto, especialmente los incendios del pasado fin de semana, uno de ellos obligó al rescate de cuatro personas atrapadas.

Tras estos hechos, el lunes se celebró una reunión de urgencia a partir de la que la Policía Local y el Cuerpo de Bomberos emitieron informes que alertaban del "riesgo alto" de incendio en el recinto, ya no solo "fortuito", sino "posiblemente provocados en el marco de los conflictos entre grupos que residen en el interior".

El regidor ha trasladado también a los asistentes que el Ayuntamiento ha realizado "numerosas actuaciones", alguna "alejadas incluso de competencias municipales", desde el inicio de legislatura. En este sentido ha subrayado que el Consistorio es "escrupuloso con todos los pasos" para evitar "cualquier situación que pueda interferir en el proceso".

Entre las medidas ya iniciadas, ha recordado la implantación, desde este miércoles, de un control de accesos, coordinado por Policía Local y Servicios Sociales, con el objetivo de "elaborar un censo real de las personas que residen en la antigua prisión". Este control permanecerá hasta el desalojo completo.

El censo se cerrará a las 07.00 horas del viernes y será la base para elevar el mismo día a la Junta de Gobierno el inicio formal del procedimiento y comenzar después con las notificaciones correspondientes y los plazos de alegaciones y desalojo.

Ese mismo viernes se celebrará también una Junta Local de Seguridad con la participación de administraciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para coordinar el procedimiento con el resto de instituciones competentes.

Bonet ha recordado que aquellas personas que no abandonen voluntariamente el recinto serán incluidas en la comunicación que se remitirá al juzgado junto con los informes que acreditan el riesgo existente.

De forma paralela, Servicios Sociales informa a los residentes de la antigua prisión de la cartera de recursos municipales disponibles, una labor que el Ayuntamiento ha desarrollado anteriormente y que se volverá a reforzar durante este proceso.

Durante la reunión, los representantes municipales han manifestado también que el Ayuntamiento insistirá en su llamamiento a la Delegación del Gobierno, y a otras instituciones y entidades, como el Obispado de Mallorca, el Ejército o el Ministerio competente, para que activen aquellos "recursos y medidas que estén dentro de sus competencias a la hora de ofrecer una solución a los residentes del inmueble".

Asimismo, el Ayuntamiento ha avanzado a los asistentes que se procederá al cierre mediante tapiado del inmueble, que incluso se realizará de forma progresiva. Por tanto, a medida que queden módulos vacíos se realizará su tapiado para "impedir nuevas entradas, sin esperar al desalojo completo".

Tanto vecinos como la comunidad educativa y representantes de los negocios han agradecido la convocatoria de la reunión y las explicaciones trasladadas.