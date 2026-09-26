El cortometraje 'Vida Injusta' de Amaro Seoane vence en el certamen ArtJove

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cin 'Vida Injusta' de Amaro Seoane Soler ha ganado en el concurso de cortometrajes de ArtJove, que organiza el Instituto Balear de la Juventud (IbJove).

La entrega de premios tuvo lugar este viernes por la noche en el Baluard de Sant Pere y el premio para Seoane consiste en 3.000 euros en metálico y 7.000 euros para financiar un nuevo cortometraje, según ha explicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Durante la velada, a la que asistió el director del IbJove, Tomàs Amer, se proyectaron las siete obras audiovisuales que resultaron finalistas que, según las bases del certamen, debían ser realizadas por jóvenes de 16 a 35 años nacidos y/o residentes en Baleares.

El palmarés ha reconocido también con un segundo premio y 2.000 euros en metálico a 'La Barraca' de Júlia Castaño Rodríguez y con un tercer premio y 1.000 euros a 'En aquesta illa de sal' de Silvia Clapés Torres y Javier Ramírez Fernández de Maruri. El cortometraje 'Santa Eulàlia' de Ariadna Fortuny Cardona ha sido reconocido con una mención especial.

Además de las obras ganadoras, eran finalistas 'Si l'amor no és això, que m'assassinin' de Àlex Arroyo, 'Vampir 66' de Oscar Ruíz Peralta, y 'Urtajo' de Miquel Àngel Marques Bordoy.

El jurado del certamen estaba formado por la creadora, actriz y directora Bárbara Hermosilla, la directora, productora, directora de fotografía y directora del festival de cine de Ibiza (Ibicine), Helher Escribano, el director, guionista y productor Lluís Ortas Pau; la profesional audiovisual Ruth T. Quintas, el productor y ejecutivo de televisión, cine y medios digitales Juan Carlos Martorell Velásquez, y el director, guionista, cineasta y ganador del Primer premio del Certamen ArtJove de Cortometrajes 2024 Josep Alorda Roca.