Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Toni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha calificado de "indigna" la presencia de los regidores de Unidas Podemos y PSIB en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz y Pepe Martínez, en el intento de cortar el paseo Marítimo de Palma el día de la huelga general.

Así lo ha afirmado el conseller en el pleno del Parlament de este martes, después de que el diputado de Vox Sergio Rodríguez, haya afirmado que esta no está siendo "una campaña normal" y ha pedido al Ejecutivo que condene los ataques recibidos en distintos puntos de Baleares.

El conseller ha afirmado que el Ejecutivo "nunca tolerará la violencia ni el vandalismo" y se ha referido a los actos violentos del día de la huelga, las amenazas a comerciantes y el intento de un grupo de personas, algunos con la cara tapada, de cortar el tráfico en el paseo Marítimo. Entre los que iban a cara descubierta, ha indicado, estaban los ediles en Cort Muñoz y Martínez.

"Hemos asistido al destrozo de la propaganda electoral de PP y Vox y ante el silencio cómplice de la izquierda que para según qué cosas tiene la piel muy fina. Lo dije una vez y lo voy a repetir. Somos superiores moral, intelectual y estéticamente. Y por supuesto, somos superiores en el sentido democrático, en el amor a España, en el amor a Baleares y a la libertad. Y por eso vamos a enviar el sanchismo al cajón de la historia del que nunca debería haber salido", ha concluido el de Vox.