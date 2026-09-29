Costa defiende que "desde el minuto uno" se ha ayudado a los sectores más afectados por la guerra en Oriente Medio

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido este martes que "desde el minuto uno" se ha ayudado a los sectores más afectados por la guerra en Oriente Medio.

En el pleno del Parlament, Costa ha respondido al diputado del PSIB Marco Antoni Guerrero, que acusado al Ejecutivo de sólo haber pagado sólo el uno por ciento de las ayudas directas previstas.

Costa, por su parte, ha afirmado que ya se han inyectado los recursos económicos para movilizar los 75 millones de euros a través de líneas de crédito. Igualmente, hay 45 millones de euros de crédito para, si es necesario, revisar las contrataciones públicas para garantizar la ejecución.

Por su parte, ha explicado, la inmensa parte de los más de 36 millones de euros de ayudas directas se han pagado o se han activado. En cuanto a las ayudas directas al sector primario, se han pagado casi un millón de euros en bonos de producto local, hay 6,5 millones de euros en tramitación y comprometidos.

Igualmente, se está trabajando con total colaboración con el sector en la convocatoria de 3,5 millones de euros para el sobrecoste de la alimentación del ganado.

También ha señalado que hasta que Europa y el Gobierno de España no han creado el marco legal de las ayudas al sector primario, no se podía dar ningún paso.

En cuanto a las ayudas a los sectores de la industria, construcción y comercio, ha añadido el conseller, se han pagado 3,8 millones de euros de los bonos de comercio; el 100 por 100 de las solicitudes de ayudas industriales que se han presentado sin deficiencias se han pagado o se pagarán esta misma semana.

En relación a las ayudas al transporte, ya se ha hecho la propuesta de concesión de 751 solicitudes por valor de 5,4 millones de euros, de los cuales, se ha hecho el primer pago de un millón de euros a autónomos del transporte de mercancías y a empresas del transporte discrecional.

De estos, este lunes se inició la primera concesión de ayudas al sector del taxi y VTC, y ya se prepara la segunda resolución.

El diputado socialista ha reivindicado que por la guerra de Ucrania, el Govern de Francina Armengol ejecutó más rápido las ayudas. "Su simplificación solo sirve para acelerar los pelotazos urbanísticos", ha concluido el socialista.