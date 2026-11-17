Archivo - El vicepresidente del gobern de Baleares y conseller de Economía, Toni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha instado este martes a MÉS per Mallorca a ayudar al Ejecutivo autonómico a reclamar al Gobierno central la rebaja del IVA a los productos básicos.

Ha sido durante el debate de una interpelación en el pleno del Parlament de este martes del portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, sobre el incremento del coste de la vida y de la respuesta del Ejecutivo autonómico.

En una de sus réplicas, el conseller ha pedido a MÉS que ahora que el Gobierno central aprueba decretos y leyes cada día, lo haga también con la rebaja del IVA a los productos básicos, lo que ha considerado como una "herramienta útil" para combatir el coste de la vida.

El ecosoberanista ha alertado sobre "la gran paradoja" de Baleares, donde tener trabajo ya no garantiza "poder vivir" y ha lamentado que se haya normalizado la figura del trabajador pobre, una figura "que hace 20 años habría avergonzado".

Apesteguia ha calificado como un "sistema fracasado" aquel que genera riqueza pero no es capaz de convertirla en bienestar para la mayoría de la ciudadanía.

El de MÉS per Mallorca ha acusado al Govern de renunciar a declarar el archipiélago como zona tensionado y a limitar el precio de los alquileres, mientras aprueba rebajas fiscales "que a la gente normal le suponen menos de un euro cada día".

Todo esto ocurre, ha añadido el ecosoberanista, cuando el régimen especial caducará en diciembre de 2028 y no hay calendario para su renovación o ampliación.

El vicepresidente, por su parte, ha reivindicado que hacer que el crecimiento económico se traduzca en más bienestar para la ciudadanía ha estado en el centro de las políticas del Govern desde el inicio de la legislatura.

"Este Govern llegó con un diagnóstico muy claro. Baleares tenían un problema estructural, una economía capaz de crecer mucho en volumen, pero con enormes dificultades para transformar este crecimiento en una mejora proporcional del bienestar de los ciudadanos", ha indicado.

A juicio del conseller, este problema se remontaba décadas atrás, y los gobiernos de izquierdas no lo corrigieron. Costa ha hecho especial defensa de las políticas fiscales del Ejecutivo, reivindicando que los salarios, "donde mejor están es en los bolsillos de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes".

En este sentido, el vicepresidente ha dado "la bienvenida" a MÉS per Mallorca, en relación a su IVA diferenciado, "a reconocer que la política fiscal también es política social".