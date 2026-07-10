El Govern vuelve a pedir a la plataforma que retire el manual de acción y cree que "no es necesario" denunciarlo

El portavoz del Govern, Antoni Costa
El portavoz del Govern, Antoni Costa- CAIB
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: viernes, 10 julio 2026 14:07
Seguir en

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha vuelto a pedir a la plataforma Menys turisme més vida que retire el conocido como manual de acción y ha considerado que "no son necesarias" las denuncias, confiando en que no se produzca ningún hecho "que se tenga que lamentar".

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el también vicepresidente ha pedido "responsabilidad y tranquilidad". "Aspiramos a que las personas que han elaborado el manual rectifiquen", ha añadido.

Igualmente, ha trasladado el agradecimiento del Ejecutivo por la oposición al manual que han mostrado la Delegación del Gobierno, los sindicatos y entidades como el GOB y Terraferida, y ha mostrado su apoyo al sector económico.

Costa ha hecho un llamamiento a "preservar entre todos la convivencia" y ha confiado en que "no se produzca ningún hecho reprobable".

Contador

Artículos Relacionados

El Govern vuelve a pedir a la plataforma que retire el manual de acción y cree que "no es necesario" denunciarlo
El Govern considera "inaceptable" el manual de acción: "Vandalismo sobre comercios y turistas, nunca"

Contenido patrocinado