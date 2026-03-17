Los costes laborales alcanzaron los 3.481 euros en Baleares en el cuarto trimestre de 2025 tras un incremento del 5,1%

Archivo - Obreros, albañiles, obras, construcción, empleo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 5,1% en el cuarto trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024 hasta situarse en los 3.481,94 euros en Baleares, según datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre octubre y diciembre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 6,1% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.602,51 euros por trabajador y mes.

En cuanto a los costes no salariales, sufrieron un incremento del 2,2% en el archipiélago hasta situarse en 879,43 euros.

El coste laboral por hora se incrementó, por su parte, en un 3,8% en Baleares, hasta los 26,41 euros por hora efectiva, con un incremento del salario del 4,8% hasta los 19,74 euros, y de un 1,1% de los costes no salariales, hasta los 6,67 euros.

A nivel nacional, el coste laboral aumentó un 3,8% en el cuarto trimestre respecto al mismo periodo de 2024, hasta 3.382,48 euros por trabajador y mes.

El coste salarial subió un 3,6%, hasta 2.531,04 euros, y los otros costes se incrementaron un 4,4%. Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, principal componente de los otros costes, crecieron un 4,5%.