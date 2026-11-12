La creación de empresas baja un 1,3% en septiembre en Baleares

Archivo - Imagen de recurso de empresa aceitera. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Baleares bajó un 1,3% en septiembre en tasa interanual con un total 295 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 73, un 5,8% más, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 295 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 5,37 millones de euros, lo que supone un 37,87% menos que en el mismo mes de hace un año .

De las 73 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en Baleares, 67 lo hicieron voluntariamente; tres por fusión con otras sociedades y las otras tres por otras causas.

Navarra (+37,88%) Cantabria (+18,57%) y La Rioja (+17,02%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Canarias y Murcia con retrocesos de un 16%, 14,68% y un 13,03%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+50%), Asturias (+35,29%) y Cantabria (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla - La Mancha y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 62,5%, 50% y un 20,43%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 22,9% en Baleares en septiembre, hasta las 37 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 26 millones de euros, cifra un 67,7% inferior a la de septiembre del año anterior.