La creación de empresas baja un 7,2% en agosto en Baleares

Archivo - Una empresa aceitera. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

PALMA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Baleares bajó un 7,2% en agosto en tasa interanual con un total 259 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 49, un 14% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de constitución de empresas en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 259 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 116,45 millones de euros.

De las 49 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Baleares, 48 lo hicieron voluntariamente y una por fusión con otras sociedades.

Cantabria (+68%) Asturias (+46,75%) y Murcia (+34,53%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Baleares y Cataluña con retrocesos de un 13,21%, 7,17% y un 1,14%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+100%), Canarias (+71,43%) y La Rioja (+71,43%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Asturias y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 72,73%, 60,61% y un 14,71%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 31,2% en Baleares en agosto, hasta las 33 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 9,2 millones de euros, cifra un 78,9% inferior a la de agosto del año anterior.