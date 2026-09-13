La crisis de Ceuta y la polémica tarifa de residuos de Tirme, los platos fuertes del próximo pleno del Parlament

Archivo - Vista general de un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament del próximo martes (10.00 horas) estará marcado por la crisis de Ceuta y la polémica alrededor de la tarifa del tratamiento de residuos sólidos urbanos de la empresa concesionaria del servicio en Mallorca, Tirme.

El plato fuerte de la sesión plenaria, que volverá a celebrarse un martes tras la excepción de la semana pasada, serán las dos proposiciones no de ley (PNL) que, defendidas por el PP y el PSIB, respectivamente, girarán alrededor de estos temas.

Con la primera, los 'populares' buscarán obtener el apoyo del pleno para manifestar su apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí, defender la integridad territorial de España, rechazar las reivindicaciones de Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, reprochar la actuación del Gobierno o pedir la visita del Rey Felipe VI a la ciudad autónoma, entre muchas otras cuestiones.

La iniciativa también incluye algunas cuestiones relativas a Baleares, como instar al Ejecutivo central a elaborar un plan específico para su frontera marítima o a defender ante la Unión Europea la concesión de más recursos para la vigilancia fronteriza.

Con la segunda, mucho más breve, los socialistas tratarán de instar a la Sindicatura de Cuentas a realizar un informe específico para revisar el cálculo tarifario realizado por Tirme, poniendo el foco sobre el sistema de pagos y compensaciones utilizado en la determinación de la tarifa de los residuos sólidos urbanos del Consell de Mallorca con la concesionaria.

También pedirán que el órgano fiscalizador realice un estudio sobre el equilibrio económico y financiero de la empresa y un informe para analizar el importe que debería recibir para el tratamiento de los residuos que se trasladan desde Eivissa.

MATEO HABLARÁ SOBRE VIVIENDA Y MOVILIDAD

Antes de estos dos debates, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, deberá subir al estrado para dar cuentas de la gestión de dos de las áreas que son de su competencia.

La primera será en el marco de una interpelación relativa a política general en materia de vivienda, que ha sido tramitada de urgencia por el grupo parlamentario de MÉS per Mallorca.

La segunda será una comparecencia, también pedida por los ecosoberanistas, para que ofrezca detalles acerca de una prometida mejora de la oferta del servicio de trenes nocturnos durante el verano.

LA SESIÓN DE CONTROL

Pero como es habitual, el pleno comenzará con la sesión de control al Govern, en el que los consellers deberán contestar a diferentes preguntas formuladas por los grupos de la oposición.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, tendrá especial protagonismo con cuatro preguntas, dos de las cuales girarán acerca de la polémica destitución de la hasta hace poco directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer Matas, y su supuesta relación con las gestión de las hamacas y sombrillas de las playas de Formentera.

El responsable de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, deberá dar cuenta de sus políticas ahora que la temporada estival está en sus últimos compases, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, podrá dar su opinión sobre los resultados del informe PISA 205, que deja a los alumnos de Baleares por debajo de la media española en Lectura, Matemáticas y Ciencias.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, deberá aclarar si cree que la vivienda "debe ser para los residentes" (MÉS), si está dispuesta a "impedir que Baleares se convierta en la próxima Ceuta" (Vox) y si adoptará alguna medida para combatir el cambio climático (PSIB).