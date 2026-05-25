El CSIF volverá a las movilizaciones para reclamar el cumplimiento de los compromisos de Cort con la Policía Local

Archivo - Manifestación de la policía Local de Palma por el plan de ordenación. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha anunciado el inicio inmediato de acciones para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma con la Policía Local.

En un comunicado, han explicado que se toma esta decisión después de que, una vez más, el Consistorio haya incumplido el acuerdo anunciado el pasado 17 de abril.

La organización ha recordado que tras un año y medio de trabajo y negociaciones, el nuevo Plan de Ordenación y Adecuación Salarial debía entrar en vigor el día 1 de enero de 2026.

Sin embargo, han lamentado, llegada la fecha para su implantación, el equipo de gobierno lo aplazó alegando "problemas ajenos a su voluntad".

Entonces, cabe recordar, el CSIF ya inició acciones de protesta y movilizaciones que culminaron el pasado día 17 de abril en una reunión urgente.

En aquella ocasión, han indicado, el director general y el regidor de Función Pública ofrecieron una nueva propuesta de adecuación salarial que, según afirmaron, "contaba con todos los informes jurídicos favorables y firmados".

Como muestra de buena voluntad, CSIF aceptó abrir una tregua de paz social con el compromiso de que el acuerdo se firmase en el plazo máximo de una semana. Sin embargo, según han apuntado, ha pasado más de un mes y este nuevo acuerdo también se ha incumplido.

El responsable del Sector Local de CSIF en Baleares, Agustín Sánchez, ha advertido que la organización no permitirá que sigan despreciando a la plantilla.

"No aceptaremos más aplazamientos ni promesas vacías. Si el alcalde y su equipo creen que el cansancio nos hará desistir, se equivocan: las acciones de protesta no sólo continuarán, sino que se endurecerán", han advertido.

Según han indicado, desde este lunes se consideran "liberados" del compromiso de paz social, ante el incumplimiento reiterado de las promesas por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma.

Sánchez ha advertido de que no se trata de un problema administrativo o presupuestario, sino ante una falta de respeto institucional sin precedentes.