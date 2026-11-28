Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de estafa por su participación en una estructura piramidal que captaba dinero mediante falsas promesas de inversión y rentabilidad.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, permitió descubrir que los participantes debían aportar inicialmente cerca de 1.500 euros.

Luego, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, tenían que captar a otras dos personas que aportasen cada una dicha cantidad para obtener una supuesta ganancia de 10.000 euros en un plazo de tres meses.

Por eso, dichos hechos delictivos dependían de la captación de nuevas víctimas para poder sostenerse. Las investigaciones acreditaron que el dinero recibido no se destinaba a ningún producto financiero real, sino que el funcionamiento de la estructura dependía exclusivamente de las aportaciones de nuevos participantes.

Los agentes también constataron que los presuntos autores se encargaban de recepcionar los pagos y organizar reuniones en las que se repartían el dinero estafado. De esta manera, se apropiaban, de manera ilícita, de los fondos.

Finalmente, los investigadores detuvieron a las cuatro personas, residentes en Mallorca, como presuntas autoras de un delito de estafa.