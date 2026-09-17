Cuatro detenidos y tres puntos de venta de droga desmantelados en Sant Antoni

Droga incautada - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas y ha desmantelado tres puntos de distribución de droga al menudeo en Sant Antoni, Eivissa.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, en el marco de la Operación Sator, agentes del puesto de Sant Antoni en colaboración con el Grupo de Reserva y Seguridad y el Servicio Cinológico procedieron el pasado 15 de septiembre a la entrada y registro simultáneo de tres viviendas, situadas en un céntrico edificio de la localidad, consideradas como puntos de distribución de sustancias estupefacientes.

Como resultado de la intervención se incautaron 2.000 pastillas de éxtasis, 240 gramos de ketamina, 227 gramos de marihuana, 120 gramos de hachís, 110 gramos de MDMA, y 43 botellas de óxido nitroso.

También se han intervenido más de 30.000 euros en billetes de diverso valor, junto con múltiples terminales de telefonía de procedencia ilícita.

La Guardia Civil mantendrá activos sus dispositivos de vigilancia e intervención en la zona para erradicar el tráfico de drogas y garantizar la seguridad ciudadana.