Cuatro detenidos por vender hachís y marihuana desde una asociación cannábica de Cala Millor

Se han incautado ocho kilos de droga en diferentes formatos

PALMA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Local de Sant Llorenç des Cardassar, ha detenido a cuatro personas por supuestamente vender hachís y marihuana desde una asociación cannábica de Cala Millor.

La investigación de la bautizada como 'operación Landarea' comenzó el pasado mes de junio después de que los agentes constataran que en dicha asociación se podían adquirir sustancias estupefacientes.

Fue el pasado martes, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, cuando los investigadores y los policías locales inspeccionaron el local.

Este, ubicado cerca de la zona de ocio de Cala Millor, imitaba ser una asociación cannábica. En su interior encontraron 4,9 kilos de marihuana y 3,1 kilos de hachís, así como numerosos productos derivados o compuestos con estas sustancias y más de 5.500 euros en efectivo.

Por todo ello fueron arrestadas cuatro personas, tres hombres de 56, 35 y 33 años y una mujer de 24, como supuestos autores de un delito contra la salud pública. Esta -previsto que este mismo jueves pasen a diposición de la autoridad judicial.