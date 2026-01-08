Cursos de catalán en Baleares: abierta la inscripción de los cursos del IEB para 2026

Cursos de lengua catalana - CAIB

PALMA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha presentado este jueves una nueva oferta de cursos de catalán que tendrán lugar entre los meses de febrero y mayo de 2026.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, desde este jueves y hasta el próximo 20 de enero, los interesados pueden inscribirse en estos cursos en los que se promueve la oferta de todos los niveles (A1, A2, B1, B2, C1, C2 y LA), y son presenciales, semipresenciales, virtuales o a distancia.

¿DÓNDE SE OFRECERÁN LOS CURSOS?

Una docena de municipios se han adherido a la oferta de cursos que se ofrecerán en Alaró, Binissalem, Calvià, Consell, Ibiza, Inca, Llucmajor, Montuïri, Palma, Porreres, Sant Llorenç des Cardassar y Sencelles.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

La matrícula se tiene que hacer de manera telemática en llengua.iebalearics.org. Las clases empiezan la semana del 2 de febrero y finalizarán la semana del 15 de mayo de 2026, y solo es posible matricularse en un curso por convocatoria. Tanto los cursos presenciales como los virtuales constan de 75 horas; los semipresenciales, de 35 horas.

Esta oferta general se complementa, un año más, con los cursos específicos para trabajadores del IMAS y el IBSalut que se ofrecen junto con las dos instituciones. Además, durante este 2026, el IEB continúa organizando cursos de catalán inicial para varias entidades como el Casal de Asociaciones de Inmigrantes y talleres para familias en los centros educativos.

El director del IEB, Llorenç Perelló, ha señalado que este año, tal y como se ha ofrecido en los dos últimos, la nueva convocatoria promueve la oferta de cursos de catalán de todos los niveles para llegar a toda la población y, así, complementar los cursos específicos.