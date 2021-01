Negueruela dice que Baleares será "un destino seguro con independencia del nivel de vacunación"

El conseller no pone fechas para la reapertura turística, pero apunta que se hará en convivencia con el virus y con la campaña de vacunación

PALMA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha asegurado este miércoles que Baleares "es un destino seguro con independencia del nivel de vacunación que tenga" de cara a la próxima temporada turística, aunque ha insistido en la necesidad de mejorar la situación epidemiológica actual en la comunidad.

En una rueda de prensa tras una reunión con los agentes económicos y sociales de las Islas, el conseller ha apuntado que la próxima temporada se hará en convivencia con el virus, con el proceso de vacunación, pero a la vez garantizando un turismo seguro.

No obstante, no ha puesto fechas exactas de cuándo se podrá hacer esta reapertura. "Va a haber temporada, porque la temporada no depende exclusivamente de la vacunación", ha destacado.