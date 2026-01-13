Una decena de personas en Palma exigen liberar a los activistas de Palestine Action al haber tres en riesgo de morir

Concentración frente al Consulado del Reino Unido en Palma para pedir la libertad de los miembros de Palestine Action. - EUROPA PRESS

PALMA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una decena de personas se han concentrado este martes frente al Consulado del Reino Unido en Palma para reclamar la puesta en libertad de los activistas de Palestine Action detenidos, ante el riesgo de muerte en el que se encuentran tres de ellos por llevar varios días en huelga de hambre.

Además de la liberación, los manifestantes han pedido que el Gobierno británico cese del comercio de armas con Israel, la represión contra el movimiento propalestino en el Reino Unido y el fin del genocidio en Palestina.