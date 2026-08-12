Deià aplicará desde el viernes cortes de agua por días a un hotel de lujo y en varias zonas del municipio

Archivo - Chico bebiendo agua en una fuente. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Deià ha ordenado la aplicación de cortes de agua por días en el sector Llucalcari, lo que afecta a varias zonas del municipio, incluido el Hotel La Residencia, que según se destaca en un bando municipal, está consumiendo unos 20 metros cúbicos de agua diarios.

La restricción comenzará este viernes, 14 de agosto, y contempla, hasta que se disponga de agua suficiente para garantizar el servicio, cortes de agua los lunes, los miércoles y los viernes al hotel La Residencia y las zonas de s'Empeltada, ses Coves de can Puigserver, la Cala, Llucalcari y la zona de la carretera hacia Sóller.

El bando firmado por el alcalde Joan Ripoll lamenta tener que tomar esta decisión "desagradable e inevitable" y explica que a día de hoy el consumo semanal de todo el municipio es de unos 3.500 metros cúbicos, de los que el 35 por ciento llega en camiones. El sector afectado por los cortes está consumiendo unos 250 metros cúbicos diarios.