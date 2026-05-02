La demora media de Atención Primaria en Pitiusas se reduce un 76% en comparación con hace tres años

EIVISSA 2 May. (EUROPA PRESS) -
El Área de Salud de Eivissa y Formentera ha registrado en las consultas médicas de Atención Primaria una demora media de 3,4 días, un 76% a lo que se registraba en junio de 2023, con 14,16 días de demora media para una consulta médica.
Según ha informado el Área de Salud Pitiusa, en las consultas presenciales con el médico de Atención Familiar y Comunitaria, las Pitiusas alcanzan los 4,3 días de retraso frente a los 20,66 que se contabilizaban en junio de 2023, casi un 80%.
En cuanto a las consultas telefónicas, la reducción es del 70,7% y se ha pasado de 7,45 días de demora media en junio de 2023 a 2,18 días de abril de 2026.
Por otro lado, la demora media de las consultas con el pediatra también ha experimentado una profunda bajada si se comparan los datos de junio de 2023 con los actuales, en este caso casi un 80%. Así, la demora para acudir a un pediatra registraba 9,67 días de media en junio de 2023 y hoy es de 1,95 días.
Por tipo de consulta, las consultas presenciales con el pediatra se han reducido un 74,5% y han pasado de 8,7 días de media en junio de 2023 a los 1,95 días actuales. Por otra parte, las consultas telefónicas han bajado un 87,8% y de registrar 11,33 días hace casi tres años, ha pasado a ser de 1,38 días de media.
MÁS DE 330.000 CONSULTAS ESTE AÑO
El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha contabilizado este año 336.962 consultas, si se suman las realizadas por médicos de familia, pediatras y enfermeras.
En Medicina Familiar y Comunitaria, se han realizado hasta la fecha 183.502 consultas. Los pediatras, por su parte, han atendido en el transcurso de este año 22.938 consultas y las enfermeras de Atención Primaria han registrado en estos casi cuatro primeros meses del año un total de 130.522 consultas.