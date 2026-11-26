Archivo - La mujer desahuciada que interrumpió el pleno del Parlament de Baleares, Marga Prhoens, a 6 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pilar López, una vecina de Palma de 65 años que fue desahuciada por un fondo y tuvo que pasar el verano viviendo en un coche, denunciará ante la Agencia Española de Protección de Datos una información periodística que afirmaba que percibía una prestación pública del Ayuntamiento de la ciudad.

La propia López y la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca, Ángela Pons, atenderán a los medios de comunicación para dar a conocer los detalles de la reclamación a las 10.30 horas de este viernes en la plaza de Cort.

Los hechos se remontan a principios del pasado mes de octubre, cuando la mujer acudió a un pleno del Parlament e intercambió unas palabras con la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Poco después, según denunció MÉS per Palma, IB3 publicó una información sobre las ayudas que la mujer ha recibido por parte de Ayuntamiento de Palma. Los ecosoberanistas pidieron investigar a la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, por una posible "filtración ilegal" de los datos personales de López.

Durante una de sus comparecencias mensuales en el Parlament, el director general del ente público, Josep Codony, defendió la información alegando que López ha dejado de ser un persona anónima para convertirse en un "personaje público".

"A día de hoy la protagonista de esta noticia es un personaje público, presente en la actualidad informativa en nuestra comunidad y en toda España. Ha salido en Cuatro, Telecinco, Antena 3 y La 1. Ella ha explicado su situación y ha dejado de ser una persona anónima para entrar dentro del panorama informativo", dijo el pasado 15 de octubre al ser preguntado al respecto por los diputados.

Desde la PAH, que ha estado asesorando a la mujer durante todo el proceso, han sostenido que la información supone una vulneración de la ley de protección de datos y que, además, no se ajusta a la realidad.