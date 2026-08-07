Desconvocada la huelga de basuras en Formentera al acordarse prorrogar hasta 2027 el convenio actual

Archivo - Efectos de la huelga de basura en Granada capital - EUROPA PRESS - Archivo

FORMENTERA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La huelga prevista en el servicio de recogida de basuras en Formentera ha quedado desconvocada después de que las partes alcanzaran este jueves un acuerdo en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares, según ha explicado UGT.

Finalmente, las partes han acordado prorrogar hasta 2027 el convenio actual contemplando una subida salarial del 2,5 por ciento. A partir del próximo año, además, se impulsará un sistema de descanso para los trabajadores.

El Consell de Formentera, en un comunicado, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre la concesionaria y los trabajadores. Según ha afirmado la institución, desde el primer momento ha ejercido las funciones de seguimiento y coordinación que le corresponden como administración titular del servicio, respetando en todo momento el proceso de negociación.

El presidente del Consell, Óscar Portas, ha destacado que la responsabilidad y voluntad de entendimiento demostradas por las partes ha permitido encontrar una solución que beneficia al conjunto de la ciudadanía. "Cuando se trata de servicios esenciales, el diálogo siempre es el mejor camino", ha afirmado.

El Consell ha confiado en que el acuerdo permita seguir prestando el servicio con normalidad y con las mejores garantías.