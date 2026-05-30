Desestimado el recurso de dos empresas sancionadas por el Consell d'Eivissa por transporte ilegal de pasajeros

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EIVISSA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal de Instancia de Palma ha desestimado íntegramente el recurso de las mercantiles Luxury Cars 2006 BCN SL y ALFI BCN 2013 SL contra la resolución del Consell d'Eivissa que las sancionaba por prestar un servicio de transporte público discrecional de viajeros sin la preceptiva autorización.

En un comunicado, desde el Consell han explicado que la resolución declara "ajustada a derecho" su actuación y confirma la validez del expediente sancionador tramitado por la institución insular. También condena a las empresas al pago de las costas procesales.

La sentencia considera que la documentación aportada por las empresas era "insuficiente e incoherente" y avala el criterio del Consell ante una fórmula que intentaba "dar apariencia de legalidad a una actividad ilegal de transporte".

En concreto, las empresas pretendían justificar la actividad con contratos de alquiler sin conductor, aunque el vehículo se utilizaba para prestar servicios de transporte público sin autorización.

Desde el Consell han resaltado que la resolución supone un "nuevo aval" al trabajo que desarrolla contra el intrusismo y contra aquellas estructuras que intentan "esquivar la normativa mediante contratos o fórmulas mercantiles aparentemente legales".

También ha subrayado que la sentencia es "especialmente importante" porque confirma que la Administración "no está obligada a aceptar simplemente una apariencia documental cuando el conjunto de indicios apunta a una actividad irregular".

El conseller insular de Movilidad y Lucha contra el Intrusismo del Consell, Mariano Juan, ha señalado que la sentencia demuestra que el Consell "está preparado para perseguir no sólo el transporte ilegal evidente, sino también aquellas fórmulas que intentan disfrazar actividades irregulares bajo una apariencia de legalidad".

Asimismo, ha remarcado que quien cumple la normativa debe saber que "tiene al Consell a su lado", mientras que aquellos que "intentan operar al margen de la ley encontrarán inspecciones, sanciones y una defensa jurídica firma por parte de la institución".