Desmantelados dos puntos de venta de droga en la Vileta y detenidas las dos personas que los gestionaban

Desmantelados dos puntos de venta de droga en la Vileta - POLICÍA NACIONAL
PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, por supuestamente traficar con drogas, y ha desmantelado dos puntos de venta de marihuana, hachís y cocaína.
El Grupo II de Estupefacientes inició una investigación tras recibir varias denuncias anónimas que indicaban que en el barrio palmesano de la Vileta podía haber dos puntos de venta de droga a escasos metros uno del otro.
Según ha informado la Policía Nacional, la investigación constató que en dos domicilios se vendían diferentes tipos de droga, como marihuana, cocaína y hachís. Los agentes observaron en varias ocasiones que entre los dos domicilios había personas que entraban y salían de mantera recurrente.
Así, el pasado lunes la Policía llevó a cabo una entrada y registro en cada domicilio de forma simultánea. En uno de ellos, la presunta autora trató de deshacerse de una bolsa con marihuana lanzándola por la ventana.
En el domicilio localizaron medio kilo de marihuana aproximadamente, además de hachís, útiles para la venta y distribución de sustancias estupefacientes y dinero en diversos billetes. Ante esto, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.
En el otro piso, los investigadores hallaron más de una decena de monodosis de cocaína, unos 50 gramos de corte para dicha droga y medio centenar de gramos de hachís y/o derivados del cannabis.
También se intervino un machete de 60 centímetros y un bate de béisbol metálico de, también, 60 centímetros. El hombre que estaba en el domicilio fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.