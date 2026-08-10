Detectan y retiran seis nuevos nidos de avispas invasoras en Mallorca. - CAIB

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha detectado y retirado en las últimas semanas seis nuevos nidos de avispas invasoras en Mallorca.

En concreto, según han informado en un comunicado, se han localizado cuatro nidos secundarios de avispa asiática (Vespa velutina), localizados en Campanet, Palma, Banyalbufar y Calvià, y dos de avispa oriental (Vespa orientalis), en Campanet y Felanitx.

Estas nuevas detecciones coinciden con el inicio de la fase de verano y otoño de la campaña de vigilancia, control y posible erradicación de las avispas invasoras en las Islas, desarrollada por el Servicio de Protección de Especies y el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib).

Tras la campaña de primavera, centrada principalmente en la captura de reinas fundadoras, las actuaciones se centran ahora especialmente en la localización y retirada de nidos secundarios, coincidiendo con el periodo de máxima actividad y desarrollo de las colonias.

Con estas últimas localizaciones, durante 2026 ya se han retirado ocho nidos de avispas invasoras en Baleares, en concreto, cinco de avispa asiática en Mallorca y tres de avispa oriental, dos en Mallorca y uno en Eivissa. Los datos son provisionales y se irán actualizando a medida que avance la campaña.

CINCO NIDOS DE AVISPA ASIÁTICA RETIRADOS ESTE AÑO

En cuanto a la avispa asiática, durante la primavera se detectó y retiró un primer nido primario en Palma. Ahora, con la entrada en la fase de verano y otoño, se han localizado y retirado otros cuatro nidos secundarios en Campanet, Palma, Banyalbufar y Calvià.

La campaña de primavera, desarrollada durante los meses de marzo, abril y mayo, se centró principalmente en la captura de reinas fundadoras para intentar evitar la formación de nuevas colonias. Durante esta fase se desplegaron 381 trampas y se capturaron 22 ejemplares de avispa asiática.

La Vespa velutina fue detectada por primera vez en Mallorca en 2015. La especie se expandió rápidamente entre los años 2015 y 2018, pero las actuaciones de control desarrolladas durante este periodo permitieron considerarla erradicada.

En 2021 se produjo una nueva introducción de la especie, de la que solo se localizó un nido en el municipio de Marratxí. Tras dos años sin detectar actividad, la avispa asiática volvió a aparecer en Mallorca en 2024, cuando se detectaron y retiraron 21 nidos. En 2025 se retiraron otros 21.

TRES NIDOS DE AVISPA ORIENTAL DURANTE 2026

En cuanto a la avispa oriental, tras la detección y retirada en julio del primer nido localizado en Eivissa, en el núcleo de Jesús, en el municipio de Santa Eulària des Riu, ahora se han localizado y retirado dos nuevos nidos en Mallorca, en los municipios de Campanet y Felanitx.

De este modo, durante 2026 ya se han retirado tres nidos de Vespa orientalis en las Islas, dos en Mallorca y uno en Eivissa. A estos se suma el nido retirado en Esporles en 2025.

LLAMAMIENTO A LA COLABORACIÓN CIUDADANA

Durante los meses de verano y otoño, las avispas invasoras entran en el periodo de máxima actividad. Las colonias aumentan de tamaño, los nidos secundarios se desarrollan y se incrementan las posibilidades de observar ejemplares o detectar su ubicación.

Por este motivo, la Conselleria hace un llamamiento a la ciudadanía para que comunique cualquier posible observación de avispa asiática o avispa oriental, así como la localización de posibles nidos. La detección precoz es fundamental para facilitar su retirada y limitar la expansión de estas especies invasoras.

Tanto la avispa asiática como la avispa oriental están catalogadas como especies invasoras y representan una amenaza para la biodiversidad, especialmente para los insectos polinizadores. Su presencia también puede tener consecuencias negativas sobre la actividad apícola y la producción agrícola.

El programa de seguimiento, vigilancia, control y posible erradicación de las avispas invasoras es desarrollado por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Servicio de Protección de Especies y del COFIB, y cuenta con el asesoramiento técnico de la Universitat de les Illes Balears (UIB).