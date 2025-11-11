Detenida por estafar 50.000 euros a un amigo al que engañó pidiéndole "favores" en Palma

La mujer detenida por supuestamente estafar 50.000 euros a un amigo en Palma es introducida en un vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer por supuestamente estafar cerca de 50.000 euros a un amigo al que ofreció productos de la multinacional en la que trabajaba a un precio reducido y pidió "favores" durante varios días.

Fue el pasado lunes cuando los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos arrestaron a la sospechosa, a quien llevaban investigando desde hacía semanas a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima.

El hombre explicó que, tras conocer a la mujer en persona, entablaron una relación de amistad, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

A los pocos días ella le ofreció comprar productos que le sobraban a la multinacional para la que trabajaba a un precio más reducido de lo habitual.

Este aceptó y compró por 2.250 euros dos portátiles, un GPS, una bicicleta y un móvil. Los artículos, según lo estipulado, debían haber llegado en un plazo de diez días.

Unos días más tarde la mujer le dijo que le habían bloqueado la cuenta bancaria que supuestamente compartía con su exmarido y no podía recibir su nómina ni acceder a sus ahorros. Él le prestó 2.300 euros para solventar la situación.

A las pocas horas le volvió a solicitar 1.500 euros, y volvió a aceptar. Lo mismo sucedió tres días después, cuando le prestó 2.300 euros bajo la promesa de que ella se los devolvería pronto.

Poco tiempo después la sospechosa le pidió 4.8000 euros para que un familiar suyo se pudiera someter a una intervención quirúrgica, a lo que volvió a acceder.

Durante los días siguientes la mujer siguió pidiéndole diversas cantidades de dinero alegando que seguía teniendo sus cuentas bancarias bloqueadas hasta alcanzar un montante total de 49.400 euros.

Cuando el hombre vio que no le llegaban los productos adquiridos a la empresa en la que trabajaba su amiga y decirle ella que todavía no había podido acceder a sus cuentas, cayó en la cuenta de que podía estar siendo víctima de una estafa y lo denunció ante la Policía.

Los agentes abrieron entonces una investigación y consiguieron identificar a la sospechosa y localizar su cuenta bancaria. Los investigadores comprobaron que no compartía su cuenta con nadie, no trabajaba para la citada multinacional y ningún familiar suyo había sido operado recientemente.

Es por todo ello que detuvieron a la mujer y la pusieron a disposición de la autoridad judicial como supuesta autora de un delito de estafa.