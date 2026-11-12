Detenida en Mallorca una pareja por defraudar más de 23 millones de euros a la hacienda alemana

1133102.1.260.149.20261112105651 Archivo - La Policía Nacional detecta miles de euros en efectivo en una finca de lujo de Calvià, pertenecientes a la pareja alemana detenida por la comisión de un delito fiscal. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en colaboración con la policía del estado federado alemán de Sajonia, ha detenido en Mallorca a un hombre y una mujer sobre los que constaba una euroorden de detención por defraudar más de 23 millones de euros entre 2022 y 2024 a la hacienda alemana.

Según un comunicado, el pasado martes se registraron una villa de lujo en Calvià y un establecimiento en Palma, mientras que de forma paralela se realizaron ocho registros más en el país germano.

Durante los registros en Mallorca, los agentes intervinieron 13.650 euros en efectivo, 30 tarjetas bancarias, siete teléfonos móviles y cuatro dispositivos tecnológicos --ordenadores y tabletas--, desde los cuales se sospecha que la pareja ha operado, en colaboración con otros implicados en Alemania.

Los policías bloquearon las cuentas corrientes vinculadas a los detenidos, los cuales estaban acusados de haber cometido el delito fiscal.

A continuación, a requerimiento de la policía alemana, la Policía Nacional buscó a los detenidos y paralizó la actividad de las cuentas de los investigados.