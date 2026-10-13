Detenida una mujer por dejar a su hijo menor de edad sin comer y solo durante la noche

Sucesos.- Detenida una mujer por dejar a su bebé sin comer y solo durante la noche - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo la semana pasada a una mujer en Palma como presunta autora de un delito de abandono de menor por dejar a su hijo, un menor de corta edad, muchas horas sin comer y solo durante la noche.

El cuerpo ha explicado este martes en un comunicado que un familiar de la detenida denunció que la madre no se hacía cargo de las necesidades básicas de su hijo y que pasaba largos periodos sin atender al niño, dejándolo incluso muchas horas sin comer y sin preocuparse por su estado.

Asimismo, la mujer habría dejado al menor bañándose solo y sin ningún tipo de vigilancia, además de ausentarse durante la noche y regresar al domicilio al día siguiente. El denunciante también expuso que la madre se dirigiría habitualmente al menor con insultos como "gilipollas", "puto niño de mierda" o le decía "que te calles".

Los agentes constataron que el domicilio, situado en el centro de la capital balear, presentaba unas deficientes condiciones de salubridad, con acumulación de basura.

Por todo ello, detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito de abandono de menor.