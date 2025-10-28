Detenida una mujer por destrozar mobiliario y tirar objetos por la ventana de un hotel de Magaluf

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer por presuntamente destrozar mobiliario y tirar objetos por la ventana de un hotel de la zona de Magaluf.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando se dio el aviso a la Guardia Civil de que una mujer, inglesa de 29 años, estaba ocasionando destrozos en una de las habitaciones del hotel.

Según ha informado el Instituto Armado, cuando los agentes entraron en la habitación vieron a la mujer muy alterada, así como que la puerta del armario estaba arrancada y la nevera por el suelo. Además, había lanzado por la ventana el televisor.

La mujer fue detenida como presunta autora de un delito de daños, a lo que opuso resistencia y mostró una actitud hostil en todo momento, según la Guardia Civil.