Detenida una mujer en Ibiza como presunta autora de hurto y allanamiento de morada

Comisaría de Ibiza - POLICÍA NACIONAL

IBIZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza han detenido a una mujer, de origen español, por ser la presunta autora de un delito de hurto y de allanamiento de morada.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, cuando dos vecinos alertaron a la Policía Nacional de que una mujer acababa de entrar en su domicilio y huía a la carrera. Ella portaba diversos enseres que, presuntamente, había sustraído previamente a otras personas, entre ellos una tablet, ropa, gafas de sol, un teléfono móvil, una placa de inducción y una cafetera.

Al intentar retener a la mujer, se produjo un forcejeo con los propietarios de la vivienda, por lo que la mujer cayó al suelo y sufrió una herida sangrante en la ceja izquierda. A pesar de ello, logró huir del lugar.

Los agentes procedieron a realizar batidas por la zona, localizando parte de los enseres sustraídos, ya que se le caían a la asaltante.

Con la información aportada por los vecinos y la identificación previa de la presunta autora por parte de los agentes, se logró localizar a la ladrona rápidamente en vía pública. Al ser requerida, la mujer se identificó verbalmente, aunque no presentaba documentación. Durante el interrogatorio, manifestó haber sufrido un altercado con un hombre, sin aportar más detalles.

No obstante, en ese momento, tres personas se acercaron a los policías para informarles de que la mujer había sustraído una mochila con diferentes objetos a otros ciudadanos.

Por ello, los agentes, pertenecientes a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, detuvieron a la mujer por ser la presunta autora de un delito de hurto y otro de allanamiento de morada.

La investigación continúa para esclarecer todos los hechos relacionados.