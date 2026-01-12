Detenida una mujer que utilizaba su vivienda como un punto de venta de drogas en Palma

Envoltorios con cocaína y cerca de 2.000 euros incautados por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, por utilizar su vivienda en Palma, donde se encontraban menores de edad, como un punto de venta de sustancias estupefacientes, tras intervenir cocaína y cerca de 2.000 euros en billetes de diversa cantidad.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el pasado viernes agentes de este cuerpo policial en Palma detuvieron a una mujer, en un operativo en el barrio de Son Rapinya, como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

Los policías realizaron un registro en un domicilio, que la detenida utilizaba como un punto de venta de sustancias estupefacientes muy activo en la zona. De hecho, la casa llevaba tiempo siendo investigada por los agentes.

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Udyco llevaron a cabo una investigación relacionada con el tráfico de drogas, donde se comercializaba con sustancias estupefacientes mediante un punto de venta que era muy activo en el barrio de Son Rapinya de Palma.

Tras las pertinentes pesquisas, los agentes comprobaron que en el domicilio había un gran trasiego de personas, que entraban en el portal de la finca y tras escasos segundos abandonaban el mismo, confirmando de este modo la gran actividad de dicho punto de venta.

Posteriormente, los policías confirmaron que del punto de venta se encargaba una mujer que se dedicaba a la venta de drogas, más concretamente de cocaína. Además, durante la investigación los agentes contrastaron que había menores en la vivienda.

Una vez obtenida toda la información, en la mañana del pasado viernes los agentes del Grupo II de Estupefacientes establecieron un operativo policial con el que se accedió al domicilio investigado.

Al acceder a la vivienda, los policías localizaron a menores en el interior de la misma, no hallándose sin embargo a la investigada en el domicilio. Posteriormente, se personó en la casa un familiar de la investigada, que se hizo cargo de los menores y, tras esto, los agentes iniciaron al registro.

Durante el registro de la casa, los agentes localizaron debajo de un mueble del salón una caja fuerte que estaba cerrada, no pudiendo localizar la llave de la misma para abrirla. El Juzgado autorizó que la caja fuerte fuera custodiada y trasladada por los agentes del Grupo II hasta dependencias policiales, tras entender los actuantes que la misma pudiera ser utilizada para la ocultación de sustancias estupefacientes o dinero procedente del tráfico de drogas.

Al no localizar a la presunta autora de los hechos en la vivienda, los agentes interesaron para ella una orden de búsqueda y detención.

Una vez finalizado el registro de la vivienda y habiéndose trasladado la caja fuerte a dependencias del Grupo II, se obtuvo autorización judicial para abrir la misma, encargándose esto a un indicativo de Bomberos de Palma. Una vez abierta la caja, se halló en su interior un monedero con cerca de 2.000 euros en billetes fraccionados y cocaína dispuesta en varios envoltorios y cantidades.

Finalmente a última hora de la mañana del pasado viernes, se localizó y detuvo a la investigada como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

Los agentes informaron de los hechos a la Fiscalía de Menores de Palma, tras constatar que los hijos menores de la detenida habrían sido testigos directos de la ilícita actividad de su madre, así como que éstos no estarían asistiendo regularmente al colegio.

MÁS DE 40 OPERACIONES CONTRA EL MENUDEO CON 80 DETENIDOS EN 2025

Durante el pasado año 2025, el Grupo II de Estupefacientes de la Udyco de Policía Nacional, en sus labores de investigación contra el tráfico de drogas a mediana y pequeña escala en Mallorca, llevó a cabo un total de 44 operaciones policiales.

Como resultado de las operaciones contra el tráfico de drogas, por parte de dicho grupo, se practicaron 49 registros domiciliarios y se detuvo a 80 personas.

Los agentes han desmantelado puntos de venta y plantaciones de marihuana, incautando importantes cantidades de sustancias estupefacientes, como cocaína, heroína, marihuana, hachís, tussi, MDMA, diferentes fármacos, heroína, dinero en efectivo procedente del tráfico de drogas y armas de fuego.

DENUNCIAS ANÓNIMAS PARA ERRADICAR EL MENUDEO DE DROGA

La ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima en el correo antidroga@policia.es o a través de la página web de Policía Nacional donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.