Detenida en Palma una madre por dejar a su hijo menor de edad solo en casa

Archivo - Sucesos.- Detenida por robar dos batidos y agredir a una camarera en un bar de Palma - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer como presunta autora de un delito de abandono de menor, por dejar solo en casa a su hijo menor de edad.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, un familiar alertó a la Policía de este hecho y señaló que esta situación de abandono se repetía cada semana tres o cuatro veces.

La madrugada del pasado lunes, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazaron al barrio de Son Gotleu, donde, según una llamada recibida en el 091, un familiar de un menor alertaba de que un niño se encontraba solo en una vivienda ya que su madre hacía horas que se había marchado.

Los agentes se personaron en el lugar y fueron recibidos por un varón, quien se presentó como familiar del menor. Éste manifestó que había recibido varias llamadas del niño en las que le decía que estaba solo en su casa y que tenía mucho miedo y hambre.

Los policías observaron que la habitación donde estaba el menor presentaba temperatura alta y estaba muy desordenada con enseres por el suelo. El niño se puso a llorar y explicó que su madre, que se había ido hacia un rato, le dejaba solo muchas veces.

También el familiar manifestó que el niño permanecía solo en la vivienda en reiteradas ocasiones, al menos tres o cuatro días a la semana, y que cada vez que sucedía esto el menor le llamaba por teléfono.

Los agentes consiguieron contactar con la madre, quien dijo estar trabajando, y le pidieron que se personara en la vivienda. Al llegar, alegó que normalmente dejaba al niño con una cuidadora para poder irse a trabajar, pero varios familiares lo negaron.

En vista de los hechos y una vez practicadas las gestiones, se detuvo a la mujer como presunta autora de un delito de abandono de menor, y fue trasladada a dependencias policiales. El menor quedó a cargo de su familiar.