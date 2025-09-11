Detenida una pareja por intentar robar una embarcación a la que provocaron daños en Ibiza

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas - GUARDIA CIVIL - Archivo

IBIZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la detención en la isla de Ibiza de dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto en grado de tentativa y daños.

Según ha informado este jueves el Instituto Armado, los detenidos intentaron sustraer una embarcación fondeada en la bahía de San Agustín, en la localidad de Sant Josep.

Para ello se desplazaron a nado hasta la embarcación y, una vez en ella, después de soltar amarras, intentaron arrancar la nave sin lograrlo.

Al no conseguirlo, la dejaron a la deriva y tuvo que ser rescatada por su propietario, quien denunció los daños que habían producido en la embarcación por valor de más de 2.000 euros.

Por ello, agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención de un hombre de 27 años de nacionalidad americana y una mujer de 25 años de nacionalidad australiana, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.