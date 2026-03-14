Detenida por quedarse 600 euros que un inquilino le dio por una habitación e impedirle el acceso a la vivienda

Archivo - Dos agentes de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a una mujer por supuestamente quedarse el dinero que un inquilino le dio por adelantado para alquilar una habitación y no cumplir el contrato de renta.

Según ha informado el cuerpo en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo en el barrio del Rafal Vell, cuando el 092 a una patrulla por una discusión entre dos personas por un conflicto económico relacionado con el alquiler de una habitación.

A su llegada, un varón explicó a los agentes de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) que el día anterior había firmado un contrato de alquiler con la propietaria de la vivienda y le había entregado 620 euros en metálico a cuenta.

Según su relato, la mujer comenzó a pedirle más dinero a través de la aplicación WhatsApp hasta prohibirle el acceso a la vivienda.

Los agentes se entrevistaron con la propietaria, una española de 35 años, quien reconoció haber firmado el contrato y haber recibido los 620 euros. No obstante, la mujer admitió de forma directa que no tenía ninguna intención de alquilar la habitación y que se había quedado el dinero porque lo necesitaba.

Ante la confesión y la evidencia de los hechos, los agentes la detuvieron. Una vez finalizadas las diligencias en la Sala de Atestados, la mujer fue puesta en libertad y el atestado fue remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia.