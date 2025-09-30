Detenidas dos personas por 16 delitos de robo con fuerza en viviendas de Muro y Santa Margalida

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Santa Margalida ha detenido a dos personas, un varón de 25 años de edad y una mujer de 28 años, como presuntos autores de 16 delitos de robos con fuerza en viviendas, de las localidades mallorquinas de Santa Margalida y Muro.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando comenzaron diferentes robos con fuerza en interior de viviendas en esas localidades.

En la investigación, llevada a cabo por agentes de Santa Margalida, para localizar a los posibles autores, se comprobó que éstos vigilaban a sus víctimas y aprovechaban cuando abandonaban las viviendas para ir a la playa o realizar alguna excursión, para cometer los robos.

Para ello forzaban puertas o ventanas para acceder a las viviendas y, una vez en el interior, sustraer toda clase de objetos de valor como dinero, joyas y prendas de ropa.

La mañana del pasado viernes, se detuvieron a los supuestos autores, que se encontraban en posesión de joyas y diversos enseres personales sustraídos, y que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.