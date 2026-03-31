Detenido con 25 papelinas de cocaína en Maria de la Salut

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años por supuestamente traficar con 25 papelinas de cocaína en Maria de la Salut.

Un agente de la Policía Local interceptó al sospechoso al observar que mantenía una actitud nerviosa y dio aviso a la Guardia Civil para que le identificara.

Ya en el lugar de los hechos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, los agentes localizaron una bolsa negra que había arrojado al suelo y que contenía 25 papelinas de cocaína preparadas para su venta.

Además, entre sus pertenencias tenía 250 euros en efectivo fraccionados en numerosos billetes.

El hombre, de origen magrebí, fue arrestado como supuesto autor de un delito contra la salud pública y puesto a disposición de la autoridad judicial.