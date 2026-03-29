Detenido por agredir con un puño americano a los policías que trataban de atenderle en Palma

El puño americano con el que un detenido trató de agredir a unos agentes. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente golpear con un puño americano y propinar patadas a los agentes que trataban de atenderle.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, sucedieron la tarde del pasado martes en un domicilio del barrio del Arenal en el marco de un aviso por intento de autólisis.

Al llegar al lugar, la pareja del arrestado recibió a los policías y les dirigió hacia el interior del inmueble. En el pasillo se encontraron con el padre del implicado, quien les bloqueó la puerta para tratar de que accedieran a la habitación.

Finalmente lograron entrar y encontraron al sospechoso, un hombre de 42 años, escondiendo una de sus manos detrás de la espalda. Cuando le pidieron que enseñara las manos, se abalanzó sobre los agentes con la intención de golpearles usando un puño americano de metal de unos siete centímetros.

El policía pudo esquivar el golpe y, con la ayuda de uno de sus compañeros, redujeron al agresor. Durante el forcejeo, les propinó puñetazos y patadas, causándoles lesiones leves en diferentes partes del cuerpo.

Además, el padre trató de impedir que lo redujeran estirando a los agentes con fuerza y propinándoles empujones mientras les exigía que se marcharan de su vivienda.

El sospechoso, de nacionalidad española, fue finalmente detenido como supuesto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Como estaba muy excitado y agresivo, fue atendido por sanitarios del SAMU 061. Posteriormente lo trasladaron al área psiquiátrica del Hospital Universitario de Son Llàtzer, donde quedó ingresado bajo custodia policial.

Los policías intervinientes redactaron el correspondiente atestado policial y lo remitieron a la autoridad judicial.