Detenido en Albania el autor de una tentativa de homicidio en Eivissa en 2024

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado y detenido en Albania, con la colaboración de la Policía del país, al autor de un delito de tentativa de homicidio perpetrado el pasado 21 de junio de 2024 en Sant Josep, Eivissa.

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación llevada a cabo, en el marco de la operación 'Vlad Ib' por el Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Baleares, se inició tras tener conocimiento de que una persona había sido abandonada por un vehículo en la puerta de acceso del Hospital Can Misses.

El vehículo en el que se trasladó al varón herido por arma de fuego huyó a gran velocidad del centro hospitalario. Las primeras gestiones permitieron identificar al conductor que abandonó a la víctima. Ésta manifestó que fueron a una zona con la intención de entrar en un domicilio para ocupar o robar.

En el lugar fueron sorprendidos por un varón armado que realizó varios disparos hacia ellos. Posteriormente, con el avance de la investigación, quedó al descubierto la coartada que tenían ambos individuos, quedando patente que el único objetivo de estar en el lugar de los hechos era un vuelco de droga entre ellos con una organización criminal albanesa.

El autor de los disparos era un componente de la organización criminal, y su rol era el de ser el encargado de dar seguridad en una propiedad de lujo de la organización próxima al lugar de los hechos. Tras los hechos huyó de la isla fijando su residencia en Albania.

La víctima recibió dos impactos de bala y dada la gravedad de las lesiones fue trasladada urgentemente desde Eivissa hasta el Hospital Universitario Son Espases para ser intervenida.

Finalmente, el pasado 9 de junio las autoridades policiales albanesas comunicaron la detención del investigado, estando pendiente su extradición a España para su puesta a disposición ante la autoridad judicial, emisora de la Orden Internacional de Detención.