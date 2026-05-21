Detenido por amenazar e intentar agredir al personal de facturación del aeropuerto de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar e intentar agredir al personal de facturación del aeropuerto de Palma, así como por resistirse a los agentes.

Los hechos ocurrieron sobre las 08.00 horas del pasado jueves cuando el servicio de seguridad privada del aeropuerto alertó de que un hombre estaba discutiendo con el personal.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota de prensa, el hombre, de origen italiano, mostraba una actitud beligerante hacia los demás usuarios y estaba provocando un fuerte altercado.

Al llegar al mostrador, los agentes vieron como el presunto autor amenazaba e insultaba a los trabajadores y usuarios del aeropuerto y, además, golpeaba el mobiliario.

Los policías ordenaron al hombre que depusiera su actitud y se identificara, pero el supuesto autor continuó golpeando sin parar el mostrador de facturación e intentando agredir a los trabajadores.

Con todo, fue detenido como presunto autor de un delito de alteración del orden público y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.